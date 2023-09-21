91.3 مليار ريالٍ صادراتُ السعودية السلعية في يوليو.. والواردات 68.9 مليارًا

وقد سجلت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) انخفاضًا بـ22.1% عن يوليو 2022؛ حيث سجلت 21.1 مليار ريال مقابل 27.1 مليار ريال، وقد تراجعت الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 19.8%، كما انخفضت قيمة إعادة التصدير إلى 31.4% خلال نفس الفترة؛ فيما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) 1.4 مليار ريال، وبنسبة 7.0% بالمقارنة مع يونيو 2023.