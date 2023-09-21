91.3 مليار ريالٍ صادراتُ السعودية السلعية في يوليو.. والواردات 68.9 مليارًا

تراجعت الصادرات السلعية السعودية خلال يوليو 2023 بنسبة 34.9%، مقارنة بيوليو 2022؛ حيث بلغت قيمتها 91.3 مليار ريال في يوليو العام الحالي، منخفضة عن 140.1 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي.
وعزت الهيئةُ العامة للإحصاء -في تقريرها الشهري للتجارة الخارجية- ذلك إلى انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 42.9 مليار ريال بنسبة 37.9%؛ حيث بلغت قيمتها 70.1 مليار ر مقابل 113 مليار ريال في يوليو 2022.
هذا وقد انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 80.6% خلال يوليو 2022، إلى 76.8% خلال يوليو 2023، كما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع يونيو 2023 بمقدار 0.3 مليار ريال وبنسبة 0.4%.
وقد سجلت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) انخفاضًا بـ22.1% عن يوليو 2022؛ حيث سجلت 21.1 مليار ريال مقابل 27.1 مليار ريال، وقد تراجعت الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 19.8%، كما انخفضت قيمة إعادة التصدير إلى 31.4% خلال نفس الفترة؛ فيما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) 1.4 مليار ريال، وبنسبة 7.0% بالمقارنة مع يونيو 2023.
أما على صعيد الواردات، فقد ارتفعت في يوليو 2023 بنسبة 19.7% بمقدار 11.3 مليار ريال؛ حيث بلغت قيمتها 68.9 مليار ريال في يوليو 2023، مقابل 57.6 مليار ريال في يوليو 2022، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع يونيو 2023 بمقدار 4.3 مليارات ريال وبنسبة 6.7%.