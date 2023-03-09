تعاملات الخميس.. سعر برنت يستقر عند 82.60 دولار للبرميل

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمس أمام الكونجرس أن البنك قد يرفع الفائدة أعلى مما كان متوقعًا، لكنه أوضح أنه لم يتخذ قرارًا بشأن اجتماع مارس.