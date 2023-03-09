تعاملات الخميس.. سعر برنت يستقر عند 82.60 دولار للبرميل

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس رغم الانخفاض غير المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية، والمخاوف من آثار الزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية التي قد تؤدي لإحداث ركود اقتصادي.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس تراجع مخزونات النفط بمقدار 1.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، في أول انخفاض لها هذا العام.
وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمس أمام الكونجرس أن البنك قد يرفع الفائدة أعلى مما كان متوقعًا، لكنه أوضح أنه لم يتخذ قرارًا بشأن اجتماع مارس.
ووفق "رويترز"، استقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو عند 82.60 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:06 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما استقرت العقود الآجلة لخام نايمكس تسليم أبريل عند 76.60 دولار للبرميل.