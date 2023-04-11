لتطوير إنتاج البن.. أرامكو السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للقهوة

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار جهود أرامكو السعودية للمواطنة والوفاء بالمسؤولية المجتمعية من خلال دعم المشاريع الصغيرة بالمملكة، حيث أطلقت ودعمت العديد من المبادرات والمشاريع ذات الأثر المستدام، والتي تركز على دعم الحرف والمهن اليدوية والشعبية كدعم النحالين، وصيادي الأسماك، وتطوير إنتاج التمور والصناعات التحويلية المصاحبة لها، إضافة إلى تطوير صناعات النسيج، وغير ذلك من الحرف التي تعزز الهوية الوطنية وتُسهم في المحافظة على الموروث الثقافي، وتمكّن المستفيدين من العيش الكريم والإسهام في نهضة المجتمع.