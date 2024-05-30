الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار قبيل صدور بيانات النمو في أمريكا

وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.49% إلى 2326.69 دولارًا للأوقية، وهبطت عقود الفضة تسليم يوليو بنسبة 2.96% إلى 31.415 دولارًا، وانخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.92% إلى 1030.48 دولارًا للأوقية.