الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار قبيل صدور بيانات النمو في أمريكا

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس، مع ارتفاع مؤشر الدولار قبيل صدور القراءة الثانية لمعدل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الربع الأول، في ظل ضبابية آفاق السياسة النقدية لأكبر اقتصادات العالم.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس -الأكثر نشاطًا- بنسبة 0.77% إلى 2345.80 دولارًا للأوقية في تمام الساعة 08:57 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.49% إلى 2326.69 دولارًا للأوقية، وهبطت عقود الفضة تسليم يوليو بنسبة 2.96% إلى 31.415 دولارًا، وانخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.92% إلى 1030.48 دولارًا للأوقية.