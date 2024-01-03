شركات الشحن تعلن عن رفع رسوم نقل "البن" بسبب هجمات الحوثي بالبحر الأحمر

ويعتمد زبائن في أوروبا على كميات كبيرة من البن من دول آسيوية منها فيتنام، ثاني أكبر منتج في العالم، وكذلك إندونيسيا. كما يشترون أنواعاً من البن عالية الجودة من إثيوبيا وكينيا في شرق إفريقيا.