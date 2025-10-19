أكثر من 10 آلاف فرصة استثمارية لرواد الأعمال في "بيبان 2025"

كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عن (10) آلاف فرصة استثمارية لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيتم استعراضها ضمن "منطقة الفرص" في فعاليات ملتقى "بيبان 2025"، الذي يُقام خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات تحت شعار "وجهة عالمية للفرص".
وتهدف "منطقة الفرص" في الملتقى إلى تمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الفرص الاستثمارية والشرائية، وتعزيز حضورهم في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتُقدم الفرص عبر شركاء من القطاعين العام والخاص؛ سعيًا إلى دعم النمو الاقتصادي وتحفيز بيئة الأعمال بالمملكة، حيث تتنوّع الفرص في مجالات متعددة، تشمل: السياحة وجودة الحياة، والتصنيع، والنقل والخدمات اللوجستية، والخدمات البيئية، بما يعكس حجم التنوع الاقتصادي الذي تشهده المملكة، والفرص الواسعة التي توفرها لرواد الأعمال والمستثمرين.
وتتكامل هذه الفرص من خلال مجموعة من المبادرات والمنصات النوعية داخل المنطقة، من أبرزها خدمة "جدير" التي تهدف إلى تأهيل وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وربطها بالشركات الكبرى بما يعزز المحتوى المحلي، إلى جانب منصة بوابة الاستثمار البلدي "فرص" التي توفر آلاف الفرص الاستثمارية في مدن المملكة، ومنصة "تسعة أعشار" التي تقدم باقة من الحلول المبتكرة لدعم وتنمية المنشآت في جميع مراحلها، كما تضم المنطقة المشاريع الكبرى بالمملكة، التي تعرض مبادراتها وفرص التعاون مع رواد الأعمال والمنشآت الناشئة، إضافة إلى الجهات الممكنة التي تقدم حزمة من المبادرات والفرص الداعمة لقطاع ريادة الأعمال والاستثمار المحلي.
وتأتي منطقة الفرص، ضمن جهود "منشآت" في ملتقى "بيبان 2025" لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الفرص النوعية المتاحة؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد الوطني، ورفع إسهام رواد الأعمال في التنمية المستدامة.