أكثر من 10 آلاف فرصة استثمارية لرواد الأعمال في "بيبان 2025"

وتتكامل هذه الفرص من خلال مجموعة من المبادرات والمنصات النوعية داخل المنطقة، من أبرزها خدمة "جدير" التي تهدف إلى تأهيل وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وربطها بالشركات الكبرى بما يعزز المحتوى المحلي، إلى جانب منصة بوابة الاستثمار البلدي "فرص" التي توفر آلاف الفرص الاستثمارية في مدن المملكة، ومنصة "تسعة أعشار" التي تقدم باقة من الحلول المبتكرة لدعم وتنمية المنشآت في جميع مراحلها، كما تضم المنطقة المشاريع الكبرى بالمملكة، التي تعرض مبادراتها وفرص التعاون مع رواد الأعمال والمنشآت الناشئة، إضافة إلى الجهات الممكنة التي تقدم حزمة من المبادرات والفرص الداعمة لقطاع ريادة الأعمال والاستثمار المحلي.