65 شركة سعودية تبحث في أذربيجان وجورجيا الفرص الاستثمارية

ويعول الاتحاد على هذه الزيارة لرفع حجم التبادل التجاري بين المملكة وهاتين الدولتين؛ حيث لم يتعدَّ مع أذربيجان 50 مليون ريال، وجورجيا 162 مليون ريال في العام 2023؛ الأمر الذي يعدّ مؤشرًا قويًّا على وجود العديد من الفرص الاستثمارية الكامنة التي ستكشف عنها الزيارة.