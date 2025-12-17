سوق الأسهم السعودية يُغلق على تراجع ويسجّل 10414 نقطة

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

جاءت أسهم شركات: الحفر العربية، نقي، الخدمات الأرضية، سال، وباتك ضمن قائمة الأكثر ارتفاعًا، في حين تصدّرت أسهم شركات: تهامة، الأهلي ريت 1، بنان، رتال، وبوبا العربية قائمة الأكثر انخفاضًا، وتراوحت نسب التغير ما بين 6.80% ارتفاعًا و4.95% انخفاضًا.