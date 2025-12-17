سوق الأسهم السعودية يُغلق على تراجع ويسجّل 10414 نقطة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، على انخفاض بلغ 38.85 نقطة، ليقفل عند مستوى 10414.06 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.4 مليارات ريال.
وبحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 149 مليون سهم، توزعت على أسهم 123 شركة سجلت ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 134 شركة على تراجع.
الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا
جاءت أسهم شركات: الحفر العربية، نقي، الخدمات الأرضية، سال، وباتك ضمن قائمة الأكثر ارتفاعًا، في حين تصدّرت أسهم شركات: تهامة، الأهلي ريت 1، بنان، رتال، وبوبا العربية قائمة الأكثر انخفاضًا، وتراوحت نسب التغير ما بين 6.80% ارتفاعًا و4.95% انخفاضًا.
النشاط في الكمية والقيمة
كانت أسهم شركات: أمريكانا، أرامكو السعودية، مهارة، الجزيرة، والراجحي هي الأكثر نشاطًا من حيث الكمية، فيما تصدّرت أسهم: الراجحي، أرامكو السعودية، الأهلي، الحفر العربية، وstc قائمة الأعلى قيمةً في التداولات.
"نمو" يُغلق منخفضًا
من جانبه، أغلق مؤشر السوق الموازي "نمو" منخفضًا 41.61 نقطة، ليقفل عند مستوى 23428.67 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال، وكمية أسهم متداولة تجاوزت مليوني سهم.