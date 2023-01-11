أسعار النفط.. برنت ينخفض عند 79.49 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط في تعاملات الأربعاء بعدما أشارت تقديرات معهد البترول الأمريكي، إلى ارتفاع مخزونات النفط، إلى جانب متابعة تصريحات بشأن مسار الفائدة في الولايات المتحدة.
وصرّح "جيمي ديمون" المدير التنفيذي لبنك "جيه بي مورجان تشيس آند كو" في مقابلة مع "فوكس بيزنس"، بأن هناك احتمالية 50% أن تكون التوقعات الحالية التي تفترض رفع الفائدة الأمريكية إلى 5% صحيحة، واحتمال 50% أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى 6%.
ومن المقرر أن تصدر لاحقاً، اليوم، بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بشأن المخزونات بعدما أشار معهد البترول، إلى ارتفاعها 14.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرٍ توقعاتها لسعر خام برنت للعام الحالي بنحو 10% عن تقديرها السابق إلى 83.10 دولار للبرميل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس بنسبة 0.76% أو 61 سنتًا عند 79.49 دولار للبرميل، في الساعة 09:03 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة.
كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.87% أو 65 سنتاً عند 74.47 دولار للبرميل، بعدما أضافت نحو 3% على مدار الجلسات الأربع الماضية.