أسعار النفط.. برنت ينخفض عند 79.49 دولار للبرميل

وصرّح "جيمي ديمون" المدير التنفيذي لبنك "جيه بي مورجان تشيس آند كو" في مقابلة مع "فوكس بيزنس"، بأن هناك احتمالية 50% أن تكون التوقعات الحالية التي تفترض رفع الفائدة الأمريكية إلى 5% صحيحة، واحتمال 50% أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى 6%.