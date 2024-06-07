حكومة المملكة و"أرامكو" تعلنان السعر النهائي للطرح الثانوي العام لأسهم عادية في "أرامكو"

تعلن اليوم كل من حكومة المملكة ("الحكومة") وشركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية")، وهي أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم ("الشركة")، السعر النهائي للطرح الثانوي العام ("الطرح") لأسهم عادية في الشركة ("أسهم الطرح") بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر.
مثّل الطرح طرحاً ثانوياً عاماً لـ 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة، التي تمثل نحو 0.64 % من أسهم الشركة المصدرة.
وتمّ تحديد سعر الطرح النهائي للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد بمبلغ 27.25 ريال سعودي للسهم الواحد ("السعر النهائي للطرح") بناء على نتائج عملية بناء سجل الأوامر.
وسيتم تخصيص الأسهم المخصّصة كافة للمكتتبين الأفراد، بحيث يُعطى كل مكتتب ما لا يقل عن 10 أسهم، وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بمتوسط تخصيص قدره 25.13 %.
وتمّ الاكتتاب بالأسهم المخصّصة للمكتتبين الأفراد بالكامل، حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد 1,331,915 مكتتباً، وبناءً عليه، سيتم تخصيص نسبة 10 % من أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب خيار التخصيص الإضافي) للمكتتبين الأفراد، وسيتم تخصيص نسبة الـ 90 % المتبقية من أسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة.
ولغرض تمكين مدير الاستقرار السعري (بحسب التعريف الوارد أدناه) من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، قامت الحكومة بمنح مدير الاستقرار السعري خيار الشراء ("خيار التخصيص الإضافي") أو "greenshoe" بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الحكومة ما لا يزيد على 10% من عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي.
ويحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كلياً أو جزئياً من خلال تقديم إشعار خلال فترة 30 يوماً تقويمياً تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية، الذي من المتوقع أن يوافق يوم الأحد بتاريخ 9 يونيو 2024م، وتنقضي في يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024م.
وإذا ما قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، ستمثل أسهم الطرح عندئذ نحو 0.7 % من أسهم الشركة المُصدرة.
وتمّ نشر مستند الطرح المتعلق بالطرح ("مستند الطرح") وهو متاح على (www.aramco.com/share-offering).
وللحصول على معلومات كاملة حول تواريخ الأحداث الرئيسة للطرح وعملية الاكتتاب والتسوية، يُرجى قراءة مستند الطرح.
وتم تعيين كل من: إم. كلاين آند كومباني (M. Klein and Company)، وموليس آند كومباني يو كيه إل إل بي (Moelis & Company UK LLP)، كمستشارين ماليين مستقلين بخصوص الطرح ("المستشارين الماليين المستقلين").
وتمّ تعيين كل من: سيتي جروب العربية السعودية (Citigroup Saudi Arabia) وجولدمان ساكس العربية السعودية (Goldman Sachs Saudi Arabia) وإتش إس بي سي العربية السعودية (HSBC Saudi Arabia) وشركة جي بي مورقان العربية السعودية (J.P.Morgan Saudi Arabia Company) وميريل لينش المملكة العربية السعودية (Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia) وشركة مورغان ستانلي السعودية (Morgan Stanley Saudi Arabia) وشركة الأهلي المالية (SNB Capital Company) كمنسقين دوليين ومديري سجل اكتتاب للطرح ("المنسقين الدوليين").
كما تم تعيين كل من: شركة الراجحي المالية (Al Rajhi Capital) وشركة كريديت سويس العربية السعودية (Credit Suisse Saudi Arabia) -إحدى شركات مجموعة يو بي إس (UBS Group)- وشركة المجموعة المالية-هيرميس السعودية (EFG Hermes KSA) وشركة الرياض المالية (Riyad Capital) وشركة السعودي الفرنسي كابيتال (CapitalSaudi Fransi) كمديري سجل الاكتتاب المحليين للطرح ("مديري سجل الاكتتاب المحليين").
وكذلك تم تعيين كل من: بي إن بي باريباس (BNP PARIBAS)، وبي أو سي آي آسيا المحدودة (BOCI Asia Limited)، وشركة الصين الدولية كابيتال هونج كونج للأوراق المالية المحدودة (China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited)، كمديري سجل اكتتاب دوليين (خارج المملكة) بخصوص الطرح (يُشار إليهم مجتمعين مع المنسقين الدوليين ومديري سجل الاكتتاب المحليين بـ "مديري سجل الاكتتاب").
وتمّ تعيين شركة الأهلي المالية (SNB Capital Company) كمدير الاكتتاب للطرح. كما تم تعيين كل من البنك السعودي الأول (ساب) (Saudi Awwal Bank (SAB)) ومصرف الإنماء (Alinma Bank) والبنك العربي الوطني (Arab National Bank) والبنك الأهلي السعودي (Saudi National Bank) ومصرف الراجحي (Al Rajhi Banking and Investment Corporation) وبنك الرياض (RiyadBank) والبنك السعودي الفرنسي (Banque Saudi Fransi) كجهات مستلمة بخصوص الطرح.
كما تمّ تعيين ميريل لينش المملكة العربية السعودية (Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia) كمدير الاستقرار السعري للطرح ("مدير الاستقرار السعري").
وستتم عملية التسوية وتسليم أسهم الطرح إلى المؤسسات المكتتبة عن طريق صفقات يتم التفاوض عليها (Negotiated Trades) خارج السوق التي سيتم تنفيذها وفقاً لإطار "الصفقات المتفاوض عليها" في السوق المالية السعودية.
كما ستتم عملية التسوية للمكتتبين الأفراد من خلال مدير الاكتتاب وشركة مراكز إيداع الأوراق المالية (إيداع).
وسيتم إيداع أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد في محافظ المكتتبين / حسابات الوساطة لدى مؤسسة السوق المالية المرتبطة بالجهة المُستلمة.
وسيتم إتمام إيداع أسهم الطرح المخصّصة للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد قبل فتح السوق المالية السعودية يوم الأحد 9 يونيو 2024م، وبناءً عليه، ستتمكن المؤسسات المكتتبة والمكتتبون الأفراد من تداول أسهم الطرح عند فتح السوق المالية السعودية في ذلك اليوم.
كما سيتم رد فائض أموال الاكتتاب إلى المكتتبين الأفراد، بما يعادل الفرق بين السعر الذي اكتتب به المكتتبون الأفراد (29 ريالاً سعودياً للسهم) وسعر الطرح النهائي البالغ 27.25 ريال سعودي للسهم، إضافة إلى المبالغ الفائضة لأي أسهم لم يتم تخصيصُها للمكتتبين الأفراد، إن وجدت، يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024م.