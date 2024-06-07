حكومة المملكة و"أرامكو" تعلنان السعر النهائي للطرح الثانوي العام لأسهم عادية في "أرامكو"

ويحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كلياً أو جزئياً من خلال تقديم إشعار خلال فترة 30 يوماً تقويمياً تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية، الذي من المتوقع أن يوافق يوم الأحد بتاريخ 9 يونيو 2024م، وتنقضي في يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024م.