بين مخاوف الفائدة وصراع المنطقة.. عقود النفط الآجلة تسجل "82.7 دولارًا عند التسوية

ويرجح "رافائيل بوستيك" رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، لـ"رويترز"؛ أنْ يتباطأ التضخم في ظلّ السياسة النقدية الحالية؛ مما قد يجعل البنك المركزي يبدأ في خفض سعر الفائدة في عام 2024، على الرغم من أن الخفض قد يكون ربع نقطة مئوية فقط ولن يحدث قبل الأشهر الأخيرة من السنة.