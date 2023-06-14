النفط يعمق خسائره بعد توقع الفيدرالي رفعتين للفائدة خلال العام 2023

تراجعت أسعار النفط 1.5 بالمئة، الأربعاء، بعد أن توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) مزيداً من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام، مما أثار قلق الأسواق بشأن الطلب بعد ساعات فقط من إظهار بيانات حكومية زيادة كبيرة غير متوقعة في مخزونات النفط الخام الأمريكية، وفقاً لسكاي نيوز عربية.