التعاون السعودي - الأمريكي.. جهود مشتركة لتعزيز البيئة الاقتصادية في اجتماع مجلس التجارة بواشنطن

ويضمّ الوفدُ كلًّا من: وزارات التجارة، الطاقة، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، التعليم، ووزارة السياحة، الاقتصاد والتخطيط، الاتصالات وتقنية المعلومات، الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وصندوق الاستثمارات العامة، ومبادرة السعودية الخضراء.