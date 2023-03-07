ببرامج وورش.. بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يدعم رواد الأعمال في "بيبان 23"

ويشارك البنك ضمن عدد من الجهات التي تتنوع ما بين القطاعات الحكومية والخاصة من الداعمين والممكّنين لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ مقدمًا لهم كامل الدعم الذي يسهم في بناء وتطوير هذه الشركات لتنمو في سوق العمل؛ مما يؤدي إلى رفع الكفاءة المالية والإدارية، وكذلك زيادة الوعي للمقبلين على سوق العمل من رواد الأعمال.