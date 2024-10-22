ارتفاع أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء، لتظل بالقرب من المستويات القياسية التي سجّلتها الجلسة السابقة؛ مدعومة بحالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأمريكية، وتزايد توقعات خفض الفائدة من قِبل "الفيدرالي".
وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.51% أو 13.9 دولار، إلى 2734.5 دولار للأوقية، في الساعة 8:24 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
وصعدت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.36% أو 9.9 دولار، إلى 2748.7 دولار للأونصة، وهي دون المستوى القياسي المسجل، الإثنين، عند 2755.39 دولار.
وزادت الفضة بمعدل 1.21% إلى 34.17 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 12 عاماً، بعدما رفعت "سيتي ريسيرش" توقعاتها لسعر المعدن إلى 40 دولاراً على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة.
واستمدت أسعار المعادن النفيسة دعماً من تزايد فرص خفض الفائدة من قِبل "الفيدرالي" في الاجتماع المقبل، الذي يُتوقع فيه المستثمرون فرصة بنسبة 88.5% لخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، مقابل 11.5% للتثبيت، بحسب أداة "فيدواتش".