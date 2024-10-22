ارتفاع أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق

وصعدت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.36% أو 9.9 دولار، إلى 2748.7 دولار للأونصة، وهي دون المستوى القياسي المسجل، الإثنين، عند 2755.39 دولار.