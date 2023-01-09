مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 10647 نقطة

وكانت أسهم شركات: تهامة، وأميانتيت، واتحاد الخليج الأهلية، والبحري الأحمر، ومعادن الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: ريدان، والعربي، وأبو معطي، والوطنية للتعليم، وسينومي ريتيل، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.99% و2.98%.