لدعم نمو الاقتصاد الرقمي.. السعودية ومصر تعززان شراكتهما التقنية والاستثمارية

وتضمن الملتقى ورشة عمل شاركت فيها عدد من الشركات السعودية والمصرية، لمناقشة سبل تطوير الشراكة وتعزيز الاستثمارات التقنية بهدف توسيع الأسواق بين البلدين. كما تم تبادل الخبرات واستكشاف فرص استثمارية رقمية جديدة، إضافة إلى جولة تعريفية شملت عددًا من البرامج والمبادرات مثل "الكراج" و"مركز كود"، لإطلاع المشاركين على أحدث المشروعات والمبادرات لدعم ريادة الأعمال الرقمية.