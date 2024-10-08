لدعم نمو الاقتصاد الرقمي.. السعودية ومصر تعززان شراكتهما التقنية والاستثمارية

نظّمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الرياض اليوم ملتقى التقنية السعودي المصري بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية ومنظمة "اتصال" المصرية، بمشاركة عدد من شركات القطاع التقني في البلدين. تأتي هذه الخطوة في إطار توسيع الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز ريادة الأعمال والاستثمارات التقنية لدعم نمو الاقتصاد الرقمي والابتكار في المنطقة.
حضر اللقاء سفير مصر لدى المملكة أحمد فاروق، ووكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتكنولوجيا المهندس محمد الربيعان، ووكيل الوزارة للبنية التحتية المهندس بسام البسام، حيث تم مناقشة الفرص الاستثمارية التقنية. كما استعرضت وزارة الاستثمار البيئة الاستثمارية الجاذبة في المملكة بجميع القطاعات الحيوية الواعدة، ومنها القطاع التقني.
وتضمن الملتقى ورشة عمل شاركت فيها عدد من الشركات السعودية والمصرية، لمناقشة سبل تطوير الشراكة وتعزيز الاستثمارات التقنية بهدف توسيع الأسواق بين البلدين. كما تم تبادل الخبرات واستكشاف فرص استثمارية رقمية جديدة، إضافة إلى جولة تعريفية شملت عددًا من البرامج والمبادرات مثل "الكراج" و"مركز كود"، لإطلاع المشاركين على أحدث المشروعات والمبادرات لدعم ريادة الأعمال الرقمية.