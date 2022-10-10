صندوق النقد والبنك الدوليان يناقشان تحديات الاقتصاد العالمي.. و"الجدعان" يرأس وفد السعودية

وفي سياق متصل سيُعقد اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الإندونيسية يومَي 12 و13 أكتوبر الجاري؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا حول المخاطر التي يتعرض لها الانتعاش الاقتصادي العالمي، التي تجسدت بشكل أكبر منذ اجتماع يوليو، إضافة إلى المخاطر المتفاقمة، بما في ذلك الضغوط التضخمية، والتشديد في السياسات النقدية، وتفاقم أزمة الغذاء.