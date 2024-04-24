مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12355.69 نقطة

وكانت أسهم شركات تكافل الراجحي، والصقر للتأمين، والمطاحن الأولى، باتك، والأبحاث والإعلام، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الباحة، والوطنية للتعليم، والتعمير، والبحر الأحمر، وأيان، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.14% و9.87%.