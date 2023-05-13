البنك الإسلامي للتنمية وشركاؤه يطلقون المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة

من جهته وصف الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة، بـ"صندوق الغد"، وقال: نعلم جميعًا أن الأمن الغذائي بعيد المدى لا يقاس بإنتاجية المحاصيل والأسواق القوية فحسب؛ بل يقاس أيضًا من خلال المساعدة في الحفاظ على حياة الأطفال، ودعم صحة الأم، وتعزيز مرونة المجتمع أمام المتغيرات. واستمرار دعمكم والتزامكم سيساعد الملايين من الناس على شق طريقهم نحو مستقبل أفضل، وتمكينهم من الخروج من براثن الفقر.