"موديز" تؤكّد تصنيف المملكة الائتماني عند A1 مع "نظرة مستقبلية إيجابية"

وكانت قد رفعت وكالة ستاندرد آند بورز "S&P" تصنيفها الائتماني للمملكة طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية، إلى A-/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا، وأوضحت أن رفع التصنيف الائتماني جاء على خلفية جهود المملكة بالإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها لتحسينات هيكلية ساهمت بدعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافةً إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.