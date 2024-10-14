تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 %

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، مع صعود الدولار وسط ترقب مؤشرات جديدة بخصوص مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 %، إلى 2646.75 دولار للأوقية (الأونصة) بعد صعوده 1 % في الجلسة السابقة.
ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 %، إلى 2663.90 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1 % إلى 31.21 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.9 %، إلى 976.20 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 2.1 % إلى 1045.87 دولار للأوقية.