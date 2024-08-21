بمشاركة قادة القطاع.. "الأكاديمية المالية" تطلق منتدى "أسواق الديْن والمشتقات المالية 2024" في سبتمبر

أعلنت الأكاديمية المالية عن تنظيم منتدى "أسواق الديْن والمشتقات المالية 2024" تحت شعار "إطلاق فرص النمو"، في الثامن من سبتمبر المقبل بالرياض، وذلك في إطار مبادرات الأكاديمية التي تهدف إلى تطوير وتنمية القطاع المالي في المملكة، بمشاركة قادة القطاع المالي والخبراء والمختصين في مجال الأوراق المالية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية مانع بن محمد آل خمسان، أن المنتدى يأتي ضمن إستراتيجية الأكاديمية لبناء مجموعة متنوعة من الحلول المبتكرة التي تتماشى مع توجهات القطاع المالي، وتعزيز جاهزية الكوادر البشرية، وتحسين الأدوات والإمكانات الداخلية، حيث يهدف المنتدى إلى نشر ثقافة التميز والتعلم المستمر ودعم الاستدامة المالية.
وبيّن أن المنتدى سيتضمن جلسات حوارية وورش عمل يشارك فيها قادة وخبراء من القطاع المالي على المستويين الإقليمي والدولي، واستكشاف أحدث التطورات الاقتصادية والتحولات في إستراتيجيات الاستثمار محليًا وإقليميًا وعالميًا، وتبادل الأفكار والرؤى مع قادة الفكر وصناع السياسات المالية حول مستقبل الأسواق المالية، بالإضافة إلى إقامة علاقات مهنية واستكشاف فرص شراكة جديدة.
وسيناقش منتدى "أسواق الدين والمشتقات المالية 2024"، عددًا من الموضوعات ذات الأهمية في القطاع المالي؛ مثل: رؤى حول سوق الدين في المملكة، وتطور أسواق المشتقات المالية في الشرق الأوسط، وتطور أسواق الدين، والاتجاهات المحلية والعالمية في القطاع والمجالات المرتبطة به.
وتُعقد على هامش المنتدى مجموعة من ورش العمل المتخصصة في أسواق الدين والمشتقات المالية، لتقديم رؤى أعمق حول مفهوم الدين كأداة تمويلية للشركات، وتوضيح كيفية إصداره واستخدامه لجذب رؤوس الأموال، وتوضيح المفاهيم المالية التي تضم عقود الخيارات والعقود الآجلة في الأسواق المنظمة، كما يسلط الضوء على أسواق الدين والمشتقات المالية، ودور برنامج المحلل المالي المعتمد (CFA) في تأهيل المهنيين للعمل في هذا المجال.
ويمكن التسجيل في ورش العمل المصاحبة من خلال الرابط: https://dmdf.fa.gov.sa/ar.