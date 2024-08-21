بمشاركة قادة القطاع.. "الأكاديمية المالية" تطلق منتدى "أسواق الديْن والمشتقات المالية 2024" في سبتمبر

وتُعقد على هامش المنتدى مجموعة من ورش العمل المتخصصة في أسواق الدين والمشتقات المالية، لتقديم رؤى أعمق حول مفهوم الدين كأداة تمويلية للشركات، وتوضيح كيفية إصداره واستخدامه لجذب رؤوس الأموال، وتوضيح المفاهيم المالية التي تضم عقود الخيارات والعقود الآجلة في الأسواق المنظمة، كما يسلط الضوء على أسواق الدين والمشتقات المالية، ودور برنامج المحلل المالي المعتمد (CFA) في تأهيل المهنيين للعمل في هذا المجال.