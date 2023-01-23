"روشن" توقّع اتفاقية تعاون مع إحدى أكبر هيئات المحاسبة عالمياً

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن إطار التقدم الذي تقدمه "روشن" في المملكة، حيث تعتزم الشركة بناء مجتمعات عمرانية حيوية، تغطي أربع مناطق، وتشمل تسع مدن، منها الرياض، وجدة، والخرج، والهفوف، والقطيف، ومكة المكرمة، وأبها.