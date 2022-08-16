منذ انطلاقه.. "أجير" قدّم خدماته لأكثر من 380 ألف منشأة

كشف برنامج "أجير" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في إحصائيته الأخيرة، أن عدد المنشآت المسجلة فيه قد بلغ 382.517 منشأة، بينما بلغ عدد السير الذاتية للقوى العاملة عبر أجير 143.449 سيرة ذاتية، إضافة إلى استفادة المنشآت من استقطاب القوى العاملة في التخصصات التي يرغبون بها من باب أجير.