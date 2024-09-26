انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي الخليجي الثاني في العاصمة الأذربيجانية باكو

من جانبه قال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي فيصل بن عبدالله الرواس: "إن العلاقات بين الجانبين تتمتع بالعديد من المقومات التي تدعم نمو التجارة والاستثمار، مبينًا أن تنظيم المنتدى من قبل الاتحاد بالتعاون مع وكالة ترويج الصادرات والاستثمار بأذربيجان؛ من شأنه تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال تبادل الفرص ومناقشة أوجه التعاون ومعالجة التحديات.