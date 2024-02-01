صعود أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5%

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مع تمسك المستثمرين بآمال أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمعدل كبير هذا العام؛ حتى بعد أن استبعد البنك المركزي الأمريكي فكرة خفضها في مارس.