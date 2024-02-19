احتفال ببدء الأعمال الإنشائية في مجمع سابك فوجيان للبتروكيماويات

وكانت "سابك" قد أعلنت قرارها الاستثماري النهائي للمشروع في يناير 2024م، وباستثمارات إجمالية تقدر بـ 44.8 مليار يوان (6.4 مليارات دولار أمريكي)، يمثل المشروع علامة بارزة في جهود التعاون الإقليمي المثمر للجانبين، ومن المقرر أن يبدأ المشروع في الاستعداد للتشغيل اعتباراً من النصف الثاني من العام 2026م، بقدرة إنتاجية سنوية متوقعة من الإيثيلين تصل إلى 1.8 مليون طن، تستهدف تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الكيماوية المتطورة في السوق، مع تحفيز فرص الاستثمار في الصناعات التحويلية.