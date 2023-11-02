برعاية "القصبي".. انطلاق أعمال المنتدى الإسلامي لجهات اعتماد الحلال "ifhab"

وشهدت أعمال الجمعية العمومية الأولى كلمة افتتاحية للأمين العام لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية "SMIIC" إحسان أوفت، إضافة إلى كلمة لمحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حيث رحب خلالها بممثلي أجهزة الاعتماد من الدول الأعضاء في المملكة مستضيفة أول أعمال المنتدى ومؤكدّا ريادتها في هذا المجال.