برعاية "القصبي".. انطلاق أعمال المنتدى الإسلامي لجهات اعتماد الحلال "ifhab"

انطلقت أعمال الجمعية العمومية للمنتدى الإسلامي لجهات اعتماد الحلال (IFHAB)، أمس بمكة المكرمة، تحت رعاية محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، والذي جاء بمبادرة من المملكة، ليصبح إحدى المؤسسات المنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي باستضافة وتمويل منها، بمشاركة 24 جهاز اعتماد وطنيًا من الدول الأعضاء في المنظمة.
وشهدت أعمال الجمعية العمومية الأولى كلمة افتتاحية للأمين العام لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية "SMIIC" إحسان أوفت، إضافة إلى كلمة لمحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حيث رحب خلالها بممثلي أجهزة الاعتماد من الدول الأعضاء في المملكة مستضيفة أول أعمال المنتدى ومؤكدّا ريادتها في هذا المجال.
وترأس الاجتماع رئيس اللجنة الإشرافية على تأسيس المنتدى، سعود بن راشد العسكر، وبمشاركة أمانة المنتدى، بدر بن إبراهيم العبداللطيف.
وشهد الاجتماع الأول للجمعية العمومية مناقشة البنود المدرجة على لائحة الأعمال، كما تم الاتفاق على تشكيل أعضاء اللجنة التنفيذية، واعتماد النظام الأساسي المؤقت للمنتدى.
ويُعد هذا الاجتماع باكورة أعمال المنتدى، حيث يهدف إلى تعزيز التفاهم المشترك وتحقيق الاعتراف المتبادل بين أجهزة الاعتماد في مجالات الحلال في الدول الإسلامية، وبناء جسور من التواصل الفعّال لدعم صناعة الحلال على مختلف الأصعدة، بما يحقق مصلحة المسلمين بإذن الله.