مؤشر سوق الأسهم السعودية يُغلق دون 11 ألف نقطة بتراجع 100 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم (الثلاثاء) منخفضًا بمقدار 100.13 نقطة، ليصل إلى مستوى 10,998.67 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.5 مليارات ريال.
وبحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 176 مليون سهم، سجلت خلالها أسهم 80 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 168 شركة.
وجاءت أسهم شركات: الواحة، والعربية، وإم آي إس، والإعادة السعودية، وثمار، ضمن الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم شركات: تهامة، وطيبة، ورتال، والمتقدمة، وسليمان الحبيب، هي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.28% و5.46%.
أما على مستوى الشركات الأكثر نشاطًا بالكمية، فقد تصدرت: أمريكانا، وأرامكو السعودية، والواحة، ورتال، ودرب السعودية، في حين كانت الشركات الأكثر نشاطًا في القيمة: أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، ومعادن، وأكوا باور.
من جانبه، أغلق مؤشر السوق الموازية (نمو) منخفضًا بمقدار 42.44 نقطة، ليصل إلى مستوى 23,892.47 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.