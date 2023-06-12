في صناعات نوعية وتحويلية.. "مدن" تستقطب استثمارات صينية مباشرة تناهز مليار ريال

وأوضح نائب رئيس "مدن" لتطوير الأعمال المهندس علي العمير أن الاستثمارات الصينية في المدن الصناعية تتسم بالتنوع الكبير تماشيًا مع المستهدفات الوطنية، مُتمثلة في برامج رؤية السعودية 2030 وأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة بتوطين الصناعات النوعية التي تتواءم مع متغيرات العصر وتؤسس لقواعد إنتاجية تُعزز حركة الصادرات الوطنية، إذ تستضيف "مدن" 11 مصنعًا مُنتجًا تعمل في مجالات تشمل صناعة: السيراميك، والخرسانة مُسبقة الصنع، والبلاستيك، منتجات المواد اللافلزية، والمنتجات الغذائية، وصنع الورق ومنتجاته، وكذلك منتجات المطاط واللدائن، والمعادن المُشكلة، إضافة إلى 6 مصانع أخرى تحت الإنشاء وقيد التشغيل.