على طريق تعزيز البيئة الاجتماعية.. وضع حجر الأساس لـ"نادي البحارة" في ميناء جدة

أعلنت الهيئةُ العامة للموانئ "موانئ" وشركة "مراسي" للخدمات البحرية، اليوم، عن وضع حجر أساس "نادي البحارة" في ميناء جدة الإسلامي، الهادف إلى رفع القيمة المضافة للخدمات المقدمة لأطقم السفن المحلية والدولية والخطوط الملاحية العالمية بخدمات السكن والترفيه، وتسهم في تهيئة بيئة اجتماعية مُلائمة ومتكاملة.
وأوضح رئيس الهيئة عمر بن طلال حريري، أن التعاون المشترك بين "موانئ" و"مراسي" في إنشاء "نادي البحارة"، يسهم في تعزيز مكانة الموانئ السعودية إقليميًّا ودوليًّا، ويدشن أعمالًا واسعة النطاق في مجال الاستدامة، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، ومحور ربط ثلاث قارات، كما يتّسق مع أهداف برنامج "جودة الحياة"، وهو إحدى الركائز الرئيسية لرؤية المملكة 2030 التي تسعى "موانئ" لتحقيقها.
وذكر "حريري" أن وضع حجر أساس نادي البحارة في ميناء جدة الإسلامي يمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز البيئة الاجتماعية داخل موانئ المملكة، ويسهم في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر؛ تفعيلًا للاتفاقية المبرمة بين "موانئ" و"مراسي" بشأن إنشاء نوادٍ للبحارة في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء رأس تنورة، بما يعمل على خدمة القطاع البحري، ويخلق فرصًا وظيفية متنامية.
ويتضمّن مشروع "نادي البحارة" تقديم عدد من الخدمات للبحارة، وأطقم السفن، ويشمل ذلك فندقًا يحتوي على جميع الاحتياجات، ومراكز اتصالات ومقاهي، ومطاعم مختلفة، ومتجرًا للسلع الغذائية، كما يضمّ ناديًا صحيًّا، إلى جانب خدمات الصرافة والبنوك، وصالات ترفيه، وأماكن لتقديم الخدمات الصيدلانية والطبية المتكاملة، ومركز للخدمات.
من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة شركة "مراسي" للخدمات البحرية، طلال بن عثمان الحمدان، إلى أن "نادي البحارة" من المشاريع الاستراتيجية التي تقدم خدمات متكاملة للسفن المحلية والملاحية العالمية، وتعمل على تحسين تكلفة الخدمات اللوجستية، كما يُعدُّ من محركات النمو الاقتصادي المعاصر وأصول التنمية المستدامة، بما يتماشى مع توجهات المملكة لتفعيل سياسات محدثة للنقل، في سبيل تعزيز التنمية الإقليمية.
يشار إلى أن "موانئ" تعمل على تعزيز مكانة الموانئ السعودية؛ كونها صلة ربط ووصل مع الموانئ الإقليمية والدولية، وتمضي وفق رؤية تعي أهمية تهيئة بيئة اجتماعية مُلائمة تسمح بتطوير فرصها التشغيلية، وتشجيع نمط حياة صحي، وتحسين جودة الحياة ضمن مجتمع موانئ حيوي يعزّز فرص جذب الشركات الإقليمية والعالمية للاستثمار المحلي.