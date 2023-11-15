على طريق تعزيز البيئة الاجتماعية.. وضع حجر الأساس لـ"نادي البحارة" في ميناء جدة

وأوضح رئيس الهيئة عمر بن طلال حريري، أن التعاون المشترك بين "موانئ" و"مراسي" في إنشاء "نادي البحارة"، يسهم في تعزيز مكانة الموانئ السعودية إقليميًّا ودوليًّا، ويدشن أعمالًا واسعة النطاق في مجال الاستدامة، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، ومحور ربط ثلاث قارات، كما يتّسق مع أهداف برنامج "جودة الحياة"، وهو إحدى الركائز الرئيسية لرؤية المملكة 2030 التي تسعى "موانئ" لتحقيقها.