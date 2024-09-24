المنتدى اللوجستي العالمي.. المملكة تقود تحوّل قطاع الخدمات اللوجستية العالمية

وسيحضر أكثر من 10 آلاف مشارك من كبرى المؤسسات العالمية الحكومية والخاصة، ممن سيعملون على إيجاد الحلول لأكثر القضايا إلحاحًا في قطاع الخدمات اللوجستية، ومناقشة عدد من القضايا البارزة مثل الاستدامة ومرونة سلاسل التوريد وتطوير القوى العاملة واعتماد التقنيات الجديدة، كما سيتضمن جدول فعاليات المنتدى عددًا من الكلمات الرئيسية، وجلسات الحوار، والاجتماعات الثنائية، التي تسهم جميعها في تقديم رؤى طموحة تعزز الابتكار والاستدامة في القطاع.