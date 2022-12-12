مؤتمر الشبكات الذكية العاشر يبحث أثر الاستدامة والطاقة المتجددة والتوجهات المستقبلية بالقطاع

ويشهد اليوم الثاني من المؤتمر العديد من الجلسات الحوارية والمتخصصة، منها؛ جلسة حوارية حول الجوانب التنظيمية والاتجاهات المستقبلية للشبكات الذكية، وجلسة حول تحديث الشبكات، يتحدث فيها كلٌ من: معالي محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، ومعالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، ومعالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، وجلسة أخرى حول مستقبل المرافق الذكية، يتحدث فيها كلٌ من: الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد القنون، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية نمر الشبل، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراء الطاقة المهندس مازن بهكلي، إضافة إلى جلسة تعريفية عن "طاقة شباب المملكة"، وتُختتم فعاليات اليوم الثاني بجلسة نقاش حول الاستدامة والطاقة المتجددة.