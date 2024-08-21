نائب أمير مكة يدشن أكبر منطقة لوجستية في العالم بميناء جدة بتكلفة 1.3 مليار ريال

وأوضح "الجاسر" أن قطاع الموانئ السعودية يشهد قفزات كبرى وغير مسبوقة، لجهة ارتفاع كفاءة الأداء التشغيلي وتحقيق أرقام قياسية في المؤشرات الدولية، ونمو خطوط الملاحة البحرية وزيادة الاتصال البحري مع دول العالم؛ حيث بات القطاع اللوجستي و الموانئ السعودية منصات جاذبة بشكل بارز لكبرى الشركات العالمية والرساميل الأجنبية والمحلية للاستثمار وإنشاء المناطق اللوجستية، فقد تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع خلال السنوات الأربع الماضية 10 مليارات ريال، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي ونقل المعرفة وتوفير أكثر من 10 آلاف وظيفة مباشرة، وغير مباشرة في القطاع وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.