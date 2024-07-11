"موانئ": ارتفاع حجم المناولة بالموانئ 9.16% في يونيو 2024م

وأوضحت "موانئ" أن الحركة الملاحية انخفضت بنسبة 3.41 %، لتصل إلى 962 سفينة، مقارنة بـ 996 سفينة عام 2023م، كما سجلت أعداد الركاب انخفاضاً بنسبة 18.66%، لتصل إلى 55,289 راكباً، مقارنة بـ 67,970 راكباً العام الماضي، فيما شهدت أعداد السيارات زيادة بنسبة 33.93%، لتصل إلى 101,146 سيارة، مقارنة بـ 75,524 سيارة العام الماضي.