111.7 مليار دولار.. المملكة تتصدر عربيًّا في حيازة سندات الخزانة الأمريكية

أظهرت بيانات جديدة صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، أن حيازات المملكة العربية السعودية من سندات الخزانة الأمريكية، وصلت إلى 111.7 مليار دولار في فبراير؛ بزيادة 690 مليون دولار على أساس شهري.
ويشار إلى أن الاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.
وبحسب "رويترز"، توزعت حيازات المملكة العربية السعودية من سندات الخزانة الأمريكية على سندات طويلة الأجل بقيمة 99.9 مليار دولار، تمثل 89% من الإجمالي. هذا إلى جانب سندات قصيرة الأجل بقيمة 11.8 مليار دولار، تمثل 11%.
وعلى مستوى الدول العربية؛ جاءت السعودية في المرتبة الأولى باستثمارات سندات الخزانة الأمريكية، تليها الإمارات باستثمارات تبلغ 64.5 مليار دولار، فالعراق باستثمارات 40.7 مليارًا، ثم الكويت بواقع 39.1 مليار دولار.