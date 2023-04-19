111.7 مليار دولار.. المملكة تتصدر عربيًّا في حيازة سندات الخزانة الأمريكية

أظهرت بيانات جديدة صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، أن حيازات المملكة العربية السعودية من سندات الخزانة الأمريكية، وصلت إلى 111.7 مليار دولار في فبراير؛ بزيادة 690 مليون دولار على أساس شهري.