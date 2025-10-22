91 شركة ارتفعت و163 تراجعت.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

وكانت أسهم شركات تشب، وليفا، وأرامكو السعودية، واتحاد اتصالات، وعزم الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات المركز الكندي الطبي، وشمس، ونسيج، وأماك، وأسمنت اليمامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.91%) و(8.84%)، فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأمريكانا، ودرب السعودية، والمركز الكندي الطبي، وكيان السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم أرامكو السعودية، والراجحي، وأكوا باور، وإتحاد اتصالات، وجبل عمر، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.