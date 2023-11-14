طرح 15 فرصة استثمارية بمركز بئر عسكر بنجران وأخرى لمستودعات تجارية بالقصيم

وأوضحت الأمانة، أن آخر موعد لشراء الكراسة وتقديم العطاءات 31/ 12/ 2023م، الساعة السابعة صباحًا؛ فيما سيتم فتح المظاريف في اليوم نفسه عند العاشرة صباحًا، داعيةً المستثمرين الراغبين في التنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".