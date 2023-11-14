طرح 15 فرصة استثمارية بمركز بئر عسكر بنجران وأخرى لمستودعات تجارية بالقصيم

أعلنت أمانة منطقة نجران -ممثلة في بلدية بئر عسكر عن طرح 15 فرصة استثمارية في مواقع متعددة؛ وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".
وتتضمن الفرص المطروحة: إنشاء وتشغيل وصيانة 8 مجمعات تجارية سكنية، ومنتجعات سياحية، ومستوصفًا، ومركزًا للفعاليات، ومدرسة أهلية، وإنشاء وتشغيل مستودع أعلاف، وإنشاء وصيانة محطة وقود، وتشغيل وصيانة مسلخ.
وأوضحت الأمانة، أن آخر موعد لشراء الكراسة وتقديم العطاءات 31/ 12/ 2023م، الساعة السابعة صباحًا؛ فيما سيتم فتح المظاريف في اليوم نفسه عند العاشرة صباحًا، داعيةً المستثمرين الراغبين في التنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".
من جهة أخرى أعلنت أمانة منطقة القصيم عن طرح فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص، في المجال التجاري، والتي تتعلق بإنشاء وتشغيل وصيانة مستودعات تجارية بمدينة بريدة لمدة 25 سنة.
وتقع الفرصة الاستثمارية المطروحة مؤخرًا على مساحة 47.191م2، ومن المقرر أن يكون آخر موعد لشراء الكراسة وتاريخ فتح المظاريف يوم 21 نوفمبر 2023م.
يأتي ذلك ضمن برامج أمانة منطقة القصيم الاستثمارية لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، والتي تتيح من خلالها العديد من الفرص الاستثمارية، ويمكن الاطلاع عليها عبر تطبيق فرص القصيم.