مسؤولون يشيدون بدور الاستراتيجية الوطنية للصناعة في بناء "التكامل الصناعي"

ومن جهته، أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، أن قطاع التعدين يُعدُّ الرافد الأساسي للمواد الخام التي تتطلبها الكثير من الصناعات التي نشهدها اليوم، مبينًا أن الوزارة تسعى إلى أن تصبح السعودية أحد المراكز الإقليمية في قطاع التعدين؛ إذ عملت على أكثر من 6 مبادرات لصناعات المعادن الأساسية باستثمارات تزيد على 120 مليار ريال. مبينًا أن السعودية تعمل في الوقت ذاته على زيادة الهيدروجين الأخضر إلى أربعة ملايين طن.