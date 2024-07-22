ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.2 %

وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 29.11 دولارًا للأوقية، ونزل البلاتين 0.3% ليصل إلى 959.99 دولارًا، في حين زاد البلاديوم 1.1% ليسجل 916.18 دولارًا.