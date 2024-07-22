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ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.2 %
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، مع تراجع الدولار بعد قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي.
وصعد سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.2% ليسجل 2405.40 دولارات للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% لتصل إلى 2407.20 دولارات.
وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 29.11 دولارًا للأوقية، ونزل البلاتين 0.3% ليصل إلى 959.99 دولارًا، في حين زاد البلاديوم 1.1% ليسجل 916.18 دولارًا.