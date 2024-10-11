بين إعصار وضربة إسرائيلية محتملة.. "أسعار النفط" تمهّد طريقها للمكاسب الأسبوعية

وقال "بنك باركليز" في مذكرة للعملاء: "الهجوم الإسرائيلي المحتمل على منشآت النفط الإيرانية قد يتسبّب في نتيجتين متضادتين لأسواق النفط؛ إذ من الممكن أن يقلّل من تأثير الفائض الكبير للطاقة الاحتياطية ويزيد من المخاطر الجيوسياسية، وهو ما يفسر التقلبات الكبيرة التي شهدتها أسواق النفط مؤخرًا".