الشيطان يكمن في التفاصيل.. صفقة "يو بي إس" تنثر الطمأنينة بأسواق أوروبا ولكن!

ويقول المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "ماس" للاستشارات مازن سلهب، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": إنه رغم أن العنوان العريض لصفقة استحواذ يو بي إس على كريدي سويس، قد يكون جيدًا من ناحية أن بنكًا مهمًّا سيستلم زمام المبادرة؛ إلا أن الشيطان يكمن في التفاصيل، وأهمها أن حاملي سندات كريدي سويس، لن يحصلوا على شيء بعد شطب 17 مليار دولار من هذه السندات، وهذا بالضبط ما سيخيف الأسواق، وخاصة في القارة الأوروبية في سوق سندات البنوك، الذي يبلغ حجمه تقريبًا 270 مليار دولار أمريكي.