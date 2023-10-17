"النقل" تمنح امتياز نقل الركاب بالحافلات بين المدن بمنطقة امتياز الشمال الغربي لتحالف شركة "موفنتيس"

وأوضح العضو المنتدب لشركة موفنتيس جوردي كاستيلس أن الشركة ستعمل على خطة تشغيلية تغطي عدة مدن تبدأ من مركزها في مدينة جدة وتغطي ممر البحر الأحمر بأكمله بما في ذلك الطائف ومكة وينبع وصولًا إلى تبوك في المنطقة الشمالية؛ بالإضافة إلى الفروع التي تتجه إلى الداخل للاتصال بباقي المدن الأخرى لتغطي المدينة المنورة والعاصمة الرياض وصولًا إلى حائل، وفق شبكة نقل من 23 طريقًا و14 ممرًا موزعة على شبكة طول تبلغ 21،623 كم تخدمها 11 محطة موزعة في مختلف المناطق وتخدم ما يقدر بنحو 1.5 مليون مسافر سنويًا.