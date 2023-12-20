بمليار ريال.. "المسار الرياضي" يؤسس صندوق استثمار عقاري خاصًا في منطقة الفنون

يُذكر أن منطقة الفنون إحدى المناطق الثماني في مشروع المسار الرياضي الواقعة على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع تقاطع الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، والتي تمتد على مساحة تبلغ 184000 متر مربع، وستضم مكونات متنوعة وفريدة وتتميز بالأنشطة الترفيهية، وتشتمل على مسارات للمشاة والدراجات الهوائية، ومن المقرر أن تصبح مركزًا حيويًا للتنقل المستدام، مراعيًا أعلى معايير المحافظة على البيئة، فضلًا عن تميز المشروع بمعالم فنية استثنائية تضيف رونقًا لمسارات التنقل الموجودة فيها.