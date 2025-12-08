مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند 10625 نقطة بتداولات بـ3.4 مليارات ريال

وجاءت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، ومهارة، وstc، والكيميائية ضمن الأكثر نشاطًا من حيث الكمية، في حين تصدرت أسهم الراجحي، وأرامكو السعودية، وstc، والأهلي، ومعادن قائمة الأكثر نشاطًا من حيث القيمة.