مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند 10625 نقطة بتداولات بـ3.4 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا بـ5.75 نقاط، ليقفل عند مستوى 10625.50 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 3.4 مليارات ريال.
وبحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 161 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 84 شركة ارتفاعًا في قيمتها، مقابل تراجع أسهم 167 شركة.
وتصدرت أسهم شركات بوبا العربية، وأنابيب الشرق، وأرتيكس، ونقي، وصادرات قائمة الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم أبو معطي، وجاهز، ومحطة البناء، وسينومي ريتيل، والمسار الشامل من بين الأكثر انخفاضًا، وتراوحت نسب التغير بين 5.68% و6.47%.
وجاءت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، ومهارة، وstc، والكيميائية ضمن الأكثر نشاطًا من حيث الكمية، في حين تصدرت أسهم الراجحي، وأرامكو السعودية، وstc، والأهلي، ومعادن قائمة الأكثر نشاطًا من حيث القيمة.
وفي المقابل، أغلق مؤشر السوق الموازية (نمو) منخفضًا بـ150.97 نقطة، ليقفل عند مستوى 23911.47 نقطة، بتداولات بلغت 19 مليون ريال، وكمية أسهم متداولة وصلت إلى مليوني سهم.