فتش عن الصين.. أسعار الذهب تنخفض 1.4% و"المعادن النفيسة" إلى هبوط

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمائة، اليوم الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات أن بنك الشعب الصيني، البنك المركزي الصيني، توقف عن شراء المعدن النفيس في مايو بعد 18 شهراً متتالية من عمليات الشراء.