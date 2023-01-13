"صندوق النقد" يُنبِّه لـ"أزمات ديون دولية".. ويدعو 3 دول لاجتماع بينها السعودية

كما أشارت "غورغييفا"، التي تحذِّر مؤسستها منذ أشهر من خطر تحوُّل نحو ستين في المئة من البلدان الناشئة والنامية إلى بلدان تعاني أزمات ديون سيادية، إلى انكماش عالمي حتمي، وقالت: "بالنسبة للبلدان ذات المديونية المرتفعة، التي يتم تصنيف إصداراتها بالدولار، ستكون الآثار (السياسات النقدية) كبيرة. وعندما يضاف إلى ذلك تخفيض في قيمة العملة في البلدان المعنية يؤدي ذلك إلى صعوبات كبيرة للسكان".