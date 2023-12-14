استطلاع: "المدفوعات الرقمية" تتصدر في المملكة.. و20% من السعوديين يستخدمون المعاملات النقدية

وبهذه المناسبة، قال علي بيلون، المدير العام الإقليمي لـ"فيزا" في المملكة والبحرين وعمان: "نرى توجهاً إيجابياً في استخدام البطاقات للدفع في السعودية، حيث تشكل حصتها 58% من محفظة المدفوعات وتستمر في النمو. ومع ذلك، هناك فئات استهلاكية لا تزال تشهد استخدام النقد للدفع. وهو ما يمثل بدوره فرصة لتوسيع نطاق الاستفادة من المزايا العديدة للمدفوعات الرقمية لتشمل المزيد من المستهلكين والشركات من أجل بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً، ونحن نلتزم بالعمل مع قطاع المدفوعات المحلية بما يتماشى مع الأجندة غير النقدية لحكومة المملكة؛ لتسريع تحوّل الاقتصاد وتزويد جميع المستهلكين بتجربة دفع أفضل".