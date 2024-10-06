"الامتياز التجاري" يختتم فعالياته بتوقيع 160 اتفاقية

وأوضح "العنزي" أن المعرض يمثل فرصة لتمكين الشباب الطموح من النضوج في مجال الأعمال واستثمار جهودهم في إقامة مشروعات ناجحة من خلال التعاون مع أصحاب العلامات التجارية. كما شدد على حرص اتحاد الغرف السعودية من خلال رعايته للحدث، على أهمية تعزيز التوعية بنشاط الامتياز التجاري وتنوع مجالاته، بما في ذلك قطاعات مثل المطاعم والمقاهي وجميع الأنشطة التي تهم ريادة الأعمال.